- Arnavutköy'de pes dedirten görüntüler: Korona virüs yokmuş gibi eğlendiler
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- Arnavutköy'de pes dedirten görüntüler: Korona virüs yokmuş gibi eğlendiler

- Arnavutköy'de pes dedirten görüntüler: Korona virüs yokmuş gibi eğlendiler Arnavutköy'de yeni tip korona virüs salgınına yönelik önlemleri hiçe sayan bir grup asker eğlencesi düzenledi.

30.06.2020 21:07 | Son Güncelleme: 30.06.2020 21:56

- Arnavutköy'de pes dedirten görüntüler: Korona virüs yokmuş gibi eğlendiler

İSTANBUL - Arnavutköy'de yeni tip korona virüs salgınına yönelik önlemleri hiçe sayan bir grup asker eğlencesi düzenledi. Onlarca kişinin katıldığı eğlencede pes dedirtti.

Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde yeni tip korona virüs salgınına yönelik önlemleri hiçe sayan bir grup asker eğlencesi düzenledi. Düzenlenen asker eğlencesinde büyük, küçük fark etmeksizin onlarca kişi oyunlar oynadı, halay çekti. Eğlencede saatlerce eğlenen vatandaşlar cep telefonu kamerası ile işte böyle görüntülendi.

- Arnavutköy'de pes dedirten görüntüler: Korona virüs yokmuş gibi eğlendiler

Kaynak: İHA

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