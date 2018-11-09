Arnavutköy'de Patlayan Su Borusu Merakı

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN - İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de patlayan borudaki su metrelerce yukarıya fışkırdı.

Arnavutköy Nenehatun Mahallesi Azize Sokak'ta İSKİ'ye ait su borusu henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Tazyikle metrelerce yükselen su binaların boyunu geçti. Çevredekiler meraklı gözlerle fışkıran suyu izledi, bazıları cep telefonuyla kaydetti.

İSKİ yetkililerinin müdahalesi sonucu patlayan boru tamir edildi.