ARNAVUTKÖY'DE PARKTA KAVGA; BIÇAKLANAN 19 YAŞINDAKİ GENÇ ÖLDÜ
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ARNAVUTKÖY'DE PARKTA KAVGA; BIÇAKLANAN 19 YAŞINDAKİ GENÇ ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Arnavutköy'de parkta çıkan bıçaklı kavgada 19 yaşındaki Sait Ç. hayatını kaybetti.

Arnavutköy'de parkta çıkan bıçaklı kavgada 19 yaşındaki Sait Ç. hayatını kaybetti.

Olay, Arnavutköy, Anadolu Mahallesi'nde akşam saatlerinde parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada

19 yaşındaki Sait Ç. ile ağabeyi aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken yaralı abi kardeş ise ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kardeşlerden Sait Ç. hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağabeyinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sait Ç.'nin hayatını kaybettiği haberini alan yakınları da hastaneye akın etti.

Hastane çevresinde sinir krizi geçiren yakınları yatıştırmak için yoğun çaba sarf edilirken polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak üzere çalışma başlattı.

ARNAVUTKÖY'DE PARKTA KAVGA; BIÇAKLANAN 19 YAŞINDAKİ GENÇ ÖLDÜ
ARNAVUTKÖY'DE PARKTA KAVGA; BIÇAKLANAN 19 YAŞINDAKİ GENÇ ÖLDÜ
ARNAVUTKÖY'DE PARKTA KAVGA; BIÇAKLANAN 19 YAŞINDAKİ GENÇ ÖLDÜ
ARNAVUTKÖY'DE PARKTA KAVGA; BIÇAKLANAN 19 YAŞINDAKİ GENÇ ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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