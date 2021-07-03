Arnavutköy'deki pandemi hatıra duvarı görenleri şaşkına çevirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arnavutköy'deki pandemi hatıra duvarı görenleri şaşkına çevirdi

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Haberler | Güncel

Arnavutköy'deki pandemi hatıra duvarı görenleri şaşkına çevirdi -Maske ile örülü duvar görenleri şaşkına çevirdi Arnavutköy'de maskelerini bir duvarın üzerindeki demirliklere asan onlarca kişi duvarın üstüne adeta maskeden korkuluk ördü.

Arnavutköy'deki pandemi hatıra duvarı görenleri şaşkına çevirdi

-Maske ile örülü duvar görenleri şaşkına çevirdi

İSTANBUL - Arnavutköy'de maskelerini bir duvarın üzerindeki demirliklere asan onlarca kişi duvarın üstüne adeta maskeden korkuluk ördü. Yüzlerce maskenin bulunduğu duvar görenleri şaşkına çevirirken mahalleli burayı "Pandemi hatıra duvarı" olarak adlandırdı.

Koronavirüsün son zamanlarına yaklaşırken Arnavutköy'de ilginç bir hatıra duvarı oluştu. Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi'nde bulunan ve bir okulun hemen yanında bulunan inşaat duvarı yüzlerce maske ile örüldü. Okuldan çıkan çocukların ve yoldan geçenlerin maskesini duvarın üstündeki demirlik alanlara taktı. Maskelerle örülü duvarı gören mahalleli, burayı korona virüs Hatıra Duvarı olarak adlandırdı.

Mahalle de yaşayan Mert Acuner, "Ben burada oturuyorum ve okuldan çıkan çocukları izliyorum grup halinde çıktıkları için her gün 10 - 15 tane çocuk buradan geçiyor. Bir tanesi buraya maskesini astı ondan sonra bu hale geldi. Değişik bir görüntü oluşmuş burada ama tehlikeli de olabilir bilemiyorum. Normalde duvarın üstünün tel ile örülü olması gerekirken bizim duvarımız maske ile örülü. İlerleyen süreçte virüs bitecek malum aşılarımız geldi burası da bize pandemiden sonra bir hatıra duvarı olarak kalacak." ifadelerini kullandı.

Arnavutköy'deki pandemi hatıra duvarı görenleri şaşkına çevirdi
Arnavutköy'deki pandemi hatıra duvarı görenleri şaşkına çevirdi
Arnavutköy'deki pandemi hatıra duvarı görenleri şaşkına çevirdi
Arnavutköy'deki pandemi hatıra duvarı görenleri şaşkına çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak

Son Dakika: Türkiye'de 2 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 55 kişi vefat etti, 4 bin 891 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 2 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 55 kişi vefat etti, 4 bin 891 yeni vaka tespit edildi
Mehmet Ceyhan'dan Bakan Koca'yı kızdıracak 3. doz çıkışı: Hiçbir bilimsel açıklaması yok
Mehmet Ceyhan'dan Bakan Koca'yı kızdıracak 3. doz çıkışı: Hiçbir bilimsel açıklaması yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık. Hayırlı uğurlu olsun.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık. Hayırlı uğurlu olsun."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mustafa Varank Mehmet Kasapoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kartal Tibet Ece Çeşmioğlu Haluk Bilginer Yiğit Marcus Aral
Spor Ali Koç Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Arnavutköy'deki pandemi hatıra duvarı görenleri şaşkına çevirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 09:15:54. #1.16#

title