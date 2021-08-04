Arnavutköy'de özel hastanede ek muayene ücreti talebi isyan ettirdi
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Arnavutköy'de özel hastanede ek muayene ücreti talebi isyan ettirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy'de özel hastanede ek muayene ücreti talebi isyan ettirdi Anavutköy'de bir özel hastanede doğum için muayene olan Eda Ç. İddiaya göre tadilata giren hastanenin işlemleri bitikten sonra tekrar muayene olmaya gittiğinde ek muayene ücreti ile karşılaştı.

Arnavutköy'de özel hastanede ek muayene ücreti talebi isyan ettirdi

İSTANBUL - Anavutköy'de bir özel hastanede doğum için muayene olan Eda Ç. İddiaya göre tadilata giren hastanenin işlemleri bitikten sonra tekrar muayene olmaya gittiğinde ek muayene ücreti ile karşılaştı. Kendisinin dolandırıldığını iddia eden Eda Ç. " Her seferinde ek muayene ücreti alıyorlar artık dolandırıcılık boyutuna gelmiş durumda bu olay" ifadelerini kullandı.

Olay, geçtiğimiz gece Arnavutköy'de bulunan bir özel hastanede meydana geldi. İddiaya göre geçtiğimiz ay hastaneye gelen ve doğumunu hastanede yapmak içi anlaşan Eda Ç. Doğum kontrollerine gittiği esnada doktoru hastanenin tadilata gireceğini ve 1 ay sonra kontrole gelmesi gerektiğini söyledi. Kontrole 1 ay sonra gelen Eda Ç. 'ye ise iddiaya göre hastane tarafından doğum kontrollerinin geçtiği ve tekrar muayene ücreti vermesi gerektiği söylendi. Yaşananlar üzere Eda Ç. ve yakını Yaşar P. Polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi sonucunda muayene parası hastaya iade edildi.

Yaşananlar anlatan Eda Ç. "Geçtiğimiz ayın 24'ünde muayeneye geldim. Bana bir dahaki ayın 24'ünde gelmemi söyledi hastane tadilattaydı ve tadilattan sonra tekrardan bugün geldim bana hastanedekiler kontrol günümün geçtiğini söyledi. Hastaneniz tadilattaydı dedim tadilatta da olsa geçmiş dediler ve her geldiğimde anlaşmamız dışında benden para talep ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Arnavutköy'de özel hastanede ek muayene ücreti talebi isyan ettirdi
Arnavutköy'de özel hastanede ek muayene ücreti talebi isyan ettirdi
Arnavutköy'de özel hastanede ek muayene ücreti talebi isyan ettirdi
Arnavutköy'de özel hastanede ek muayene ücreti talebi isyan ettirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak

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