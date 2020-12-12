Arnavutköy'de oyuncak yüklü TIR devrildi
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Arnavutköy'de oyuncak yüklü TIR devrildi

12.12.2020 10:31 | Son Güncelleme: 12.12.2020 10:42
Arnavutköy'de oyuncak yüklü TIR devrildi

DHA ARNAVUTKÖY'de içerisinde oyuncak malzemeler yüklü TIR devrildi.

DHA ARNAVUTKÖY'de içerisinde oyuncak malzemeler yüklü TIR devrildi. Kazada araç sürücüsü hafif yaralanırken, TIR içinde bulunan onlarca oyuncak, hedef tahtası ve oklar yola savruldu. 

Kaza Arnavutköy - Hadımköy yolunun Sazlıbosna mevkiinde meydana geldi. Murat Doğan yönetimindeki 34 CLF 046 plakalı TIR, virajı alamayarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kaza sonrası sürücü çevredekilerin yardımıyla TIR'dan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla sürücü hastaneye kaldırıldı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildiği öğrenildi. Devrilen TIR'dan tarlaya ve yola savrulan oyuncaklar, trafik ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı. Devrilen TIR ise vinç yardımıyla kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Arnavutköy'de oyuncak yüklü TIR devrildi
Arnavutköy'de oyuncak yüklü TIR devrildi
Arnavutköy'de oyuncak yüklü TIR devrildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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