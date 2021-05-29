ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİN ÇARPTIĞI KİŞİ ÖLDÜ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİN ÇARPTIĞI KİŞİ ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARNAVUTKÖY'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

ARNAVUTKÖY'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Arnavutköy - Haraççı yolunda dün akşam saatlerinde Mustafa K., 50 ED 709 plakalı otomobiliyle ilerlerken yolun karşısına geçmeye çalışan Doğan Bakan'a çarptı. Çarpmanın şiddeti ile yola savrulan Doğan Bakan, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri otomobilin çarptığı Doğan Bakan'ı ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ağır yaralı Bakan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Mustafa K., gözaltına alınarak Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi'ne götürülürken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİN ÇARPTIĞI KİŞİ ÖLDÜ
ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİN ÇARPTIĞI KİŞİ ÖLDÜ
ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİN ÇARPTIĞI KİŞİ ÖLDÜ
ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİN ÇARPTIĞI KİŞİ ÖLDÜ
ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİN ÇARPTIĞI KİŞİ ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberleri: AŞIRI SÜRAT CAN ALDI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI
Son dakika haberleri: AŞIRI SÜRAT CAN ALDI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI
Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
Fren ile gazı karıştıran sürücü az kalsın faciaya neden oluyordu
Fren ile gazı karıştıran sürücü az kalsın faciaya neden oluyordu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Sarıgül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Evgar Demet Akalın Acun Ilıcalı Oktay Kaynarca
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Merih Demiral Mustafa Denizli Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİN ÇARPTIĞI KİŞİ ÖLDÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.05.2021 09:27:12. #1.11#

title