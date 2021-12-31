ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİLLER KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI, SÜRÜCÜLER YARALANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİLLER KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI, SÜRÜCÜLER YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARNAVUTKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeridine geçerek başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı.

ARNAVUTKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeridine geçerek başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 15: 00'da Arnavutköy Gazi Fahrettin Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Emre Nalbantoğlu yönetimindeki 34 TB 1603 plakalı otomobil, kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybedince bariyerlere çarparak yolun karşı şeridine geçti. Karşı yönden gelen Oktay Tetik yönetimindeki 34 MCJ 98 plakalı otomobille, Emre Nalbantoğlu'nun kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası iki otomobilin sürücüsü de hafif yaralandı. Sürücülerin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan sürücülerden yaralı Emre Nalbantoğlu tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılırken, diğer sürücü kazayı sıyrıklarla atlattı. Kazayı sıyrıklarla atlatan Oktay Tetik; "Biz normal yolumuzdan giderken karşı yönden bir anda bariyerleri aşarak üzerimize gelen otomobili gördük. Şerit değiştirerek kaçmaya çalıştık ama başarılı olamadık" dedi

İki otomobilin de hurdaya döndüğü kaza sonrası belediye çalışanları yolda temizleme çalışması başlattı.

ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİLLER KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI, SÜRÜCÜLER YARALANDI

ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİLLER KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI, SÜRÜCÜLER YARALANDI

ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİLLER KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI, SÜRÜCÜLER YARALANDI

ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİLLER KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI, SÜRÜCÜLER YARALANDI

ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİLLER KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI, SÜRÜCÜLER YARALANDI

ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİLLER KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI, SÜRÜCÜLER YARALANDI

Son dakika haberi: Ecrin'i okula götüren anneannesinin öldüğü kaza kamerada (2)

Son dakika haberi: Ecrin'i okula götüren anneannesinin öldüğü kaza kamerada (2)

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title