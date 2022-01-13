ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİLİYLE TARLAYA UÇTU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİLİYLE TARLAYA UÇTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARNAVUTKÖY'de soğuk ve yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle tarlaya uçtu.

ARNAVUTKÖY'de soğuk ve yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle tarlaya uçtu. Hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde ilerleyen 67 NS 748 plakalı otomobil sürücüsü Nejla Ayhan saat 11.30'da soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü yol kenarındaki tarlaya uçtu. Takla atan otomobildeki sürücü Nejla Ayhan'ın yardımına diğer araç sürücüleri koştu. Sürücü hafif yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİLİYLE TARLAYA UÇTU

ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİLİYLE TARLAYA UÇTU

ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİLİYLE TARLAYA UÇTU

Lüks otomobilin çarptığı taksinin sürücüsü camdan fırlayarak taksisinin altında kaldı

Lüks otomobilin çarptığı taksinin sürücüsü camdan fırlayarak taksisinin altında kaldı

 Plakasında 'Mutluyuz' yazan saldırgan, sokak ortasında dehşet saçtı! Hırsını alamayınca dönüp bir daha gelmiş

Plakasında "Mutluyuz" yazan saldırgan, sokak ortasında dehşet saçtı! Hırsını alamayınca dönüp bir daha gelmiş

 Kamyonla çarpışan otomobilde aynı aileden 4 kişi feci şekilde can verdi

Kamyonla çarpışan otomobilde aynı aileden 4 kişi feci şekilde can verdi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title