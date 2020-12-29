Son dakika haberleri: Arnavutköy'de otomobilin çarptığı kişi öldü
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Son dakika haberleri: Arnavutköy'de otomobilin çarptığı kişi öldü

29.12.2020 23:17 | Son Güncelleme: 29.12.2020 23:26

Son dakika gündem haberi: Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Arnavutköy Merkez Mahallesi eski Edirne Caddesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 51 yaşındaki Rasim Akbulak'a, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Kazada ağır yaralanan Rasim Akbulak, kaldırıldığı Arnavutköy Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Son dakika haberleri: Arnavutköy'de otomobilin çarptığı kişi öldü
Son dakika haberleri: Arnavutköy'de otomobilin çarptığı kişi öldü
Son dakika haberleri: Arnavutköy'de otomobilin çarptığı kişi öldü
Son dakika haberleri: Arnavutköy'de otomobilin çarptığı kişi öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim Güney

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