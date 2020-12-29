Son dakika haberleri: Arnavutköy'de otomobilin çarptığı kişi öldü

Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Arnavutköy Merkez Mahallesi eski Edirne Caddesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 51 yaşındaki Rasim Akbulak'a, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Kazada ağır yaralanan Rasim Akbulak, kaldırıldığı Arnavutköy Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim Güney