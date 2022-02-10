Arnavutköy'de otomobili kundaklayan motosikletli kamerada - Haberler
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Arnavutköy'de otomobili kundaklayan motosikletli kamerada

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ARNAVUTKÖY'de, motosikletiyle park halindeki bir otomobilin yanına gelen kimliği belirsiz kişi otomobili kundaklayarak kaçtı.

ARNAVUTKÖY, İSTANBUL (DHA) - ARNAVUTKÖY'de, motosikletiyle park halindeki bir otomobilin yanına gelen kimliği belirsiz kişi otomobili kundaklayarak kaçtı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Karadağ Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde park halinde bulunan otomobilin yanına motosikletle gelen bir kişi, motosikletinden inmeden elindeki yanıcı maddeyi araca döktü. Çakmakla yanıcı maddeyi yaktığı anda otomobil alev topuna döndü. Kundakçı hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Ekipleri, olayla ile ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Kundaklanma anı ise, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Arnavutköy'de otomobili kundaklayan motosikletli kamerada

Arnavutköy'de otomobili kundaklayan motosikletli kamerada

Arnavutköy'de otomobili kundaklayan motosikletli kamerada

Arnavutköy'de otomobili kundaklayan motosikletli kamerada

Arnavutköy'de otomobili kundaklayan motosikletli kamerada

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Arnavutköy, Karadağ, Güncel, Haberler

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