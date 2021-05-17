İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİL OTOBÜS DURAĞINA GİRDİ: 1 YARALI

Taylan ERGÜN / İSTANBUL DHAArnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, otobüs durağına çarparak durabildi.

Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, otobüs durağına çarparak durabildi. Kaza anında otobüs durağında kimsenin olmaması olası bir ölüm yada yaralanmayı önlerken, otomobil sürücüsü kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, dün öğlen saatlerinde Arnavutköy'de meydana geldi. 06 RUZ 47 plakalı otomobil, Arnavutköy Fatih Caddesi'nde seyir halindeyken sürücüsünün bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak önce kaldırıma ardından da otobüs durağına çarparak durabildi. Yanındaki arkadaşı ile birlikte kaza yapan otomobilden çıkan sürücü, çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Otomobil sürücüsünün hafif sıyrıklarla kurtulduğu kazanın gerçekleştiği anda otobüs durağında kimsenin olmaması olası bir ölüm yada yaralanmayı önledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı