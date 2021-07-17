İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİL ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI 2 YARALI
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İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİL ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber: Taylan ERGÜN / İSTANBUL DHAArnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce yol kenarındaki çöp konteynerine, ardından da elektrik direğine çarparak durabildi.

Haber: Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce yol kenarındaki çöp konteynerine, ardından da elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada hurda yığınına dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralı 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün saat 22.50'de Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde meydana geldi. Sevban Mehmet Caddesi üzerinde seyir halindeki 38 YY 614 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce çöp konteynerine, ardından da elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde bulunan 3 kişiden 2'si çeşitli yerlerinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, daha sonra yaralı 2 kişiyi ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralı 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİL ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI 2 YARALI
İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİL ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI 2 YARALI
İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİL ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI 2 YARALI
İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİL ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI 2 YARALI
İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİL ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI 2 YARALI
İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİL ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI 2 YARALI
İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİL ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI 2 YARALI
İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİL ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI 2 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİL ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI 2 YARALI - Haberler
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