İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİL DEVRİLDİ, TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
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İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİL DEVRİLDİ, TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sultangazi yolunda bir otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

Sultangazi yolunda bir otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Otomobil içinde bulunan 2 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza dün akşam saatlerinde Arnavutköy-Sultangazi yolunda meydana geldi. Sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil devrildi. Devrilen otomobilde bulunan 2 kişi yaralanmadan kurtulurken yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİL DEVRİLDİ, TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİL DEVRİLDİ, TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİL DEVRİLDİ, TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİL DEVRİLDİ, TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİL DEVRİLDİ, TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİL DEVRİLDİ, TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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