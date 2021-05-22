ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİL BOŞ ARSAYA DÜŞTÜ
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ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİL BOŞ ARSAYA DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARNAVUTKÖY'de park halindeyken, hareket eden otomobil boş arsaya düştü.

ARNAVUTKÖY'de park halindeyken, hareket eden otomobil boş arsaya düştü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza dün akşam saatlerinde Arnavutköy'de meydana geldi. Sürücüsünün park ettiği ancak el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, bir anda hareket etmeye başladı. Yokuş aşağı kaymaya başlayan otomobil, boş arsaya düştü. O anlar bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİL BOŞ ARSAYA DÜŞTÜ
ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİL BOŞ ARSAYA DÜŞTÜ
ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİL BOŞ ARSAYA DÜŞTÜ
ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİL BOŞ ARSAYA DÜŞTÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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