Arnavutköy'de otobüste kadına tokat atan adam: "Şakalaşmak için yaptım" Arnavutköy'de otobüste yolculuk sırasında bir adamın yanındaki kadına tokat attığı anlar büyük tepki çekmişti.

Arnavutköy'de otobüste yolculuk sırasında bir adamın yanındaki kadına tokat attığı anlar büyük tepki çekmişti. Polise ifade veren adamın, kadınla nişanlı olduğunu ve şakalaşmak için tokat attığını söylediği öğrenildi.

Arnavutköy'de bir otobüste yolculuk sırasında yanındaki kadına tokat atan bir kişi vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti. Kimliği tespit edilen Coşkun A.'nın polise, yanında bulunan Sevda O. ile nişanlı olduğunu, şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptığını söylediği öğrenildi. Coşkun A. ve Sevda O.'nun birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA