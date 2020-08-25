Arnavutköy'de otobüste kadına tokat atan adam: "Şakalaşmak için yaptım"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Arnavutköy'de otobüste kadına tokat atan adam: "Şakalaşmak için yaptım"

Arnavutköy'de otobüste yolculuk sırasında bir adamın yanındaki kadına tokat attığı anlar büyük tepki çekmişti.

Arnavutköy'de otobüste kadına tokat atan adam:
25.08.2020 22:54 | Son Güncelleme: 25.08.2020 22:58

Arnavutköy'de otobüste yolculuk sırasında bir adamın yanındaki kadına tokat attığı anlar büyük tepki çekmişti. Polise ifade veren adamın, kadınla nişanlı olduğunu ve şakalaşmak için tokat attığını söylediği öğrenildi.

Arnavutköy'de bir otobüste yolculuk sırasında yanındaki kadına tokat atan bir kişi vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti. Kimliği tespit edilen Coşkun A.'nın polise, yanında bulunan Sevda O. ile nişanlı olduğunu, şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptığını söylediği öğrenildi. Coşkun A. ve Sevda O.'nun birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu 3. Sayfa
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan koronavirüse yakalandı Politika
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan koronavirüse yakalandı
Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum Dünya
Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum
Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, gözaltına alındı Güncel
Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, gözaltına alındı
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi Güncel
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti Güncel
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
Son Dakika: Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçında PAOK'a 3-1 mağlup oldu
Son Dakika: Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçında PAOK'a 3-1 mağlup oldu
Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım
Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım
Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı
Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı
Tuzla'da dakikalarca süren tehlikeli yolculuk kamerayla görüntülendi
Tuzla'da dakikalarca süren tehlikeli yolculuk kamerayla görüntülendi
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var
Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'a resti çekti: Elimizden kaza çıkmaz, gereği neyse onu yaparız
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'a resti çekti: Elimizden kaza çıkmaz, gereği neyse onu yaparız
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Maske şişmiyorsa işe yaramıyor demektir
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Maske şişmiyorsa işe yaramıyor demektir
E-5'te meydana gelen kaza sonrası taraflar birbirine girdi! Yumruklar konuştu
E-5'te meydana gelen kaza sonrası taraflar birbirine girdi! Yumruklar konuştu
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, başta Ankara ve Bursa olmak üzere 14 ilde nişan ve benzeri etkinliklere kısıtlama getirdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, başta Ankara ve Bursa olmak üzere 14 ilde nişan ve benzeri etkinliklere kısıtlama getirdi
İki çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü
İki çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü
Lionel Messi, Barcelona'dan ayrılmak istediğini yönetime iletti
Lionel Messi, Barcelona'dan ayrılmak istediğini yönetime iletti
Karapınar'da temmuz ayında oluşan obruk, 50 metre çapına ulaştı
Karapınar'da temmuz ayında oluşan obruk, 50 metre çapına ulaştı
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Son Dakika: Türkiye'de 25 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1502 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 25 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1502 yeni vaka tespit edildi
Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu
Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu
Son Dakika: Bakan Albayrak, 'Doğal gaza indirim ne zaman olur?' sorusuna yanıt verdi: 2023'ten önce olması için uğraşıyoruz
Son Dakika: Bakan Albayrak, "Doğal gaza indirim ne zaman olur?" sorusuna yanıt verdi: 2023'ten önce olması için uğraşıyoruz
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Tedbirleri hiçe saydı! Karantinada olması gerekirken seyahat eden kişi yakalandı
Tedbirleri hiçe saydı! Karantinada olması gerekirken seyahat eden kişi yakalandı
Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı
Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Murat Kurum Berat Albayrak Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Murat Boz Hande Erçel Engin Altan Düzyatan
Spor Jose Sosa Fatih Terim Caner Erkin Gökhan Gönül Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Sel Kaza Adana Ankara
Şu an buradasınız: Arnavutköy'de otobüste kadına tokat atan adam: "Şakalaşmak için yaptım" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 22:59:24. #1.15#
title