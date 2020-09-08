Arnavutköy'de oto tamirhanesine silahlı saldırı: 1 yaralı Arnavutköy'de saldırganlar bir oto tamirhanesine silahlı saldırı düzenledi.

Arnavutköy'de saldırganlar bir oto tamirhanesine silahlı saldırı düzenledi. Çıkan çatışmada epilepsi hastası olduğu öğrenilen bir çocuk silahlardan çıkan merminin isabet etmesi sonucu yaralandı. 4 saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçarken şüphelilerin haraç çetesi olduğu iddia edildi.

Saat 17.00 sularında Arnavutköy Sokullu Mehmet Paşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda 34 NP 8586 plakalı kiralık olduğu iddia edilen otomobille gelen 4 saldırgan cadde üzerinde bulunan bir oto tamirhane dükkanına ellerindeki silahlarla saldırdı. Dükkana ateş etmeye başlayan saldırganlar o esnada hemen yan tarafta bulunan başka bir dükkanın önünde oturan Erdi Canarslan'ı vurarak yaraladı. Yaralanan Erdi Canarslan, Başakşehir Şehir Hastahanesi'ne kaldırıldı. Olay esnasında dükkanına saldırılan Bayram A. ise olayın vermiş olduğu panikle dükkanında bulunan tüfeği ile saldırganlara karşılık vermek istedi, ancak tüfeği tutukluk yaptı. Bayram A.'nın o anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Saldırganlar dükkana saldırdıktan sonra olay yerini geldikleri aracı terk ederek yaya şekilde kaçtı.

Silah seslerini duyan vatandaşların polis ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis dükkanlara gidip haraç isteyen, vermeyince de dükkanlara saldırdıkları iddia edilen saldırganların yakalanması ile ilgili çalışma başlattı.

Olay yerinde çocuğu yaralanan Vedat Canarslan, "Yan dükkandaki arkadaşımız ile şu karşıdaki arabadakiler çatışıyorlardı. Silah sesini duydum hemen dışarıya fırladım o esnada çocuğum dükkanımdan bir usta ile birlikte kapıda çay içiyordu. O arada silah seslerini duyunca çocuğumu içeriye almak istedim, bir baktım çocuğumun mermi yediğini fark ettim. Buraya kadar getirdim kanları hep yerde zaten. Hemen yarasına bandaj yapıp bastırarak kanını durdurduk ve ambulansı bekledik. Şu anda durumu iyi çok şükür ama çocuğum epilepsi hastası olduğu için olayın etkisiyle şok geçirmişti" şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA