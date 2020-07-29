Arnavutköy'de otluk alanda yangın Arnavutköy'de yaklaşık 10 dönümlük bir arsadaki otluk alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Arnavutköy'de yaklaşık 10 dönümlük bir arsadaki otluk alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Arnavutköy Güllüce Sokak içerisinde bulunan boş arazide çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisindeki yaklaşık 10 dönümlük arazideki otluk alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Yangın arsa yakınındaki fabrikaya doğru ilerlerken vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yangın kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çevrede bulunan fabrikalara sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

(İHA)

Kaynak: İHA