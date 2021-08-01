Son dakika haber: ARNAVUTKÖY'DE ORMAN YANGINLARINA KARŞI ATLI POLİSLE DENETİM
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Son dakika haber: ARNAVUTKÖY'DE ORMAN YANGINLARINA KARŞI ATLI POLİSLE DENETİM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Taylan ERGÜN/İSTANBUL DHAÜlke genelinde çıkan orman yangınlarına karşı birçok noktada denetimler sıklaştırıldı.

Taylan ERGÜN/İSTANBUL DHA

Ülke genelinde çıkan orman yangınlarına karşı birçok noktada denetimler sıklaştırıldı. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri olası bir orman yangınına karşı Arnavutköy'de denetimlerde bulundu.

Arnavutköy'e Şamlar Gölü etrafındaki orman ve Şamlar Tabiat Parkı'nda denetim yapan atlı ekipler, ormanlık ve çevrelerinde kundaklamalara ve orman yangınlarına karşı önlem aldı. Orman içerisine giren ekipler, iz takip köpeklerinin de desteğiyle, ağaçların arasında daha önceden yakılan ateş alanlarını ve orman çevresindeki çitleri kundaklama riskine karşı kontrol etti. İstanbul genelinde ormanlık alan denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.

Son dakika haber: ARNAVUTKÖY'DE ORMAN YANGINLARINA KARŞI ATLI POLİSLE DENETİM
Son dakika haber: ARNAVUTKÖY'DE ORMAN YANGINLARINA KARŞI ATLI POLİSLE DENETİM
Son dakika haber: ARNAVUTKÖY'DE ORMAN YANGINLARINA KARŞI ATLI POLİSLE DENETİM
Son dakika haber: ARNAVUTKÖY'DE ORMAN YANGINLARINA KARŞI ATLI POLİSLE DENETİM
Son dakika haber: ARNAVUTKÖY'DE ORMAN YANGINLARINA KARŞI ATLI POLİSLE DENETİM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haber: ARNAVUTKÖY'DE ORMAN YANGINLARINA KARŞI ATLI POLİSLE DENETİM - Haberler
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