Arnavutköy'de orman yangını
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Arnavutköy'de orman yangını

Arnavutköy'de çıkan orman yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

22.12.2019 17:42 | Son Güncelleme: 22.12.2019 17:42
Arnavutköy'de orman yangını

'de çıkan orman yangını ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Arnavutköy çevre yolu kenarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının, rüzgarın da etkisiyle büyümesi üzerine olay yerine ekipleri sevk edildi.

ekipleri kısa sürede müdahale ettikleri yangını kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği orman yangınında bir dönüm alan zarar gördü.

Kaynak: AA
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