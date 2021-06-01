Arnavutköy'de ölü yunus kıyıya vurdu
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Arnavutköy'de ölü yunus kıyıya vurdu

Arnavutköy'de ölü yunus kıyıya vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy'de ölü bir yunus kıyıya vurdu.

Arnavutköy'de ölü bir yunus kıyıya vurdu.

Arnavutköy Karaburun Mahallesi'nde sahilde gezen vatandaşlar kıyıya vuran ölü yunusu fark etti. Üzerinde yara izleri olan yunusu gören vatandaşlar, büyük üzüntü yaşadı.

"Bu nasıl yapılır anlamış değilim"

Sahilde yürüyüş yapan ve yunusu fark eden Ümit Baydan, "Biz buraya arkadaşımız evlilik teklifi yapacaktı onun için geldik. Geldiğimizde işte balığı bu şekilde gördük. Kime haber verebiliriz diye düşünürken yukarıda sizi fark ettik. Biz de gördüğümüzde şoka uğradık inanın ki böyle bir şey nasıl yapılabilir anlamıyorum. Zaten nesli tehlike içerisinde olan bir hayvan derisini soymuşlar, ağzına salatalık koymuşlar. Bu nasıl yapılır anlamış değilim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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