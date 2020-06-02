Arnavutköy'de müşterilerin olduğu lokantaya silahlı saldırı
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Arnavutköy'de müşterilerin olduğu lokantaya silahlı saldırı

İSTANBUL (İHA) – Arnavutköy'de eski çalıştığı lokantanın sahibiyle arasında alacak verecek meselesi olan bir kişi, içerisinde müşteri olan lokantaya pompalı tüfek ve bıçakla saldırdı.

Arnavutköy'de müşterilerin olduğu lokantaya silahlı saldırı
02.06.2020 00:30 | Son Güncelleme: 02.06.2020 00:34

İSTANBUL (İHA) – Arnavutköy'de eski çalıştığı lokantanın sahibiyle arasında alacak verecek meselesi olan bir kişi, içerisinde müşteri olan lokantaya pompalı tüfek ve bıçakla saldırdı. Pompalı tüfekli saldırı da şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, polis şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olay, akşam saatlerinden Arnavutköy Bolluca Mahallesinde bir lokanta yaşandı. İddiaya göre, yolda karşılaşan lokantanın sahibiyle eski çalışanı E.T. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmadan bir süre sonra eski çalışan E.T., evine giderek pompalı tüfeği alıp içerisinde müşteri bulunan lokantaya saldırdı. Saldırı sırasında lokantada bulunan müşteriler ve çalışanlar sağa sola kaçışırken, şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. Saldırı sonrasında E.T. ve yakınları olay yerinden kaçtı.

Lokantaya saldıran şüpheliler kısa sürede yakalandı

Yaşanan olayın ardından silah seslerini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri lokanta çevresinde güvenlik önlemi alarak, vatandaşları uzaklaştırdı. Lokantada incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheli E.T.'nin ilk ifadesinde silahı göle attığını söylediği öğrenildi.

"Bir yıl önce yine bize saldırdılar, ağabeyim ayağından yaralandı"

Olay esnasında lokantada bulunan ve işletme sahibinin akrabası olan Ayhan Veysel, "Bizim evimizde kiracı olan bir şahıs bu saldıran kişi tanıdığımız bildiğimiz insanlar. Burada bizim mekanımızda 3 ay kadar çalıştı daha sonrasında bizde alacağı olduğunu iddia etti. Bizde alacağı olduğunu iddia ettiği parayı kendisine vermek istedik ancak parayı almaya gelmedi. Biz parayı vermeye kabul etmemize rağmen kendisi bu sefer daha fazla para istedi. Biz bunun evine giderek ilk istediği miktarı kabul ettik ancak bir yıl önce yaşanan bu olayda yine bize saldırdılar ağabeyim bacağından yaralandı biz son anda kurtulduk yaralanmaktan bu olaydan sonra kendisi 1 yıl hapis yattı. Olayın kapandığını düşünürken bizi taciz etmeye devam ettiler. Bugünde tekrar yolumuzu kesti. E.T. bizde orada biraz tartıştık. Tartıştıktan hemen sonra evindeki pompalı silahını alarak müşterilerimiz içerideyken bize saldırdılar. Bizler mutfağa kaçarak kurtulduk" İfadelerini kullandı.

"Üzerimize 5 el ateş etti, o gittikten sonra kardeşi gelerek bıçakla saldırdı"

Saldırı esnasında dükkanda bulunan Galip Bahadır, "Benim amcaoğlu ile aralarında bir alacak verecek mevzusu vardı biz paralarını ödememize rağmen bizde haraç istediler. Dükkanımıza pompalı ile saldırdılar ve en yakın bendim, boynumdan biraz yaralandım ve üstüne sandalye atarak arka tarafa doğru kaçtım. Üzerime 5 el ateş etti. O gittikten sonra kardeşi F.T. dükkanımıza geldi ve bıçakla bize tekrar saldırdı" Şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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