Arnavutköy'de motosikletli kurye minibüsle çarpıştı
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Arnavutköy'de motosikletli kurye minibüsle çarpıştı

Yiyecek siparişlerini müşterilerine teslim ettikten sonra çalıştığı iş yerine dönmeye çalışan motorlu kurye, bir minibüsle çarpıştı.

Arnavutköy'de motosikletli kurye minibüsle çarpıştı
22.05.2020 14:12 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:16

Yiyecek siparişlerini müşterilerine teslim ettikten sonra çalıştığı iş yerine dönmeye çalışan motorlu kurye, bir minibüsle çarpıştı. Feci şekilde yaralanan motorlu kuryeye müdahale eden sağlık çalışanları adeta zamana karşı yarıştı. Ağır yaralı motorlu kuryenin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Kaza dün akşam iftar sonrası Arnavutköy'de meydana geldi. Bir dürümcüde çalışan motorlu kurye müşterilerine siparişlerini teslim ettikten sonra  motosikletiyle çalıştığı iş yerine dönerken, Fatih Caddesi'nde kavşaktan dönüş yapan minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletiyle birlikte minibüsün altına giren motorlu kurye ağır şekilde yaralandı. Kaskı takılı olmasına rağmen başından aldığı darbeyle ağır yaralanan motorlu kuryeye ilk müdahaleyi çarpıştığı minibüsün sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar yaptı.

Minibüsün altından çıkarılan kuryeye, daha sonra olay yerine çağrılan sağlık ekipleri müdahale etti. Başından aldığı darbeyle kanaması olan kuryeye müdahale eden sağlık ekipleri, zamana karşı yarıştı. İlk müdahalenin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralı motorlu kuryenin kafatasında ve kaburgalarında çatlaklar olduğu, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza sonrası bir süre tek yönlü trafiğe kapatılan Fatih Caddesi'nde araç trafiği, kazaya karışan motosiklet ve minibüsün çekicilerle çekilmesinin ardından yeniden kontrollü bir şekilde araç trafiğine açıldı. Kaza Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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