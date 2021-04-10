Arnavutköy'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 kişi yaralandı
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Arnavutköy'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Arnavutköy'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 kişi yaralandı

Arnavutköy'de dün akşam saatlerinde bir motosiklet ve otomobil çarpıştı.

Arnavutköy'de dün akşam saatlerinde bir motosiklet ve otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü yaralandı.

Kaza, dün saat 22.15 sularında Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Renault marka 34 AEM 534 plakalı otomobil sürücüsü şerit değiştirmek istedi ve solundan gelen motosiklet sürücüsü Sefa K.'yi fark etmeyerek çarptı. Çarpışma sonrasında motosiklet sürücüsü Sefa K. kullandığı motosikletinden savrularak düştü. Hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahale o esnada olay yerinden geçen vatandaşlar tarafından yapılırken kaza noktasına 112 ekipleri çağrıldı. 112 ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında yaralı motosiklet sürücüsü Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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