Arnavutköy'de minibüsün kadına çarptığı anlar kamerada
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Arnavutköy'de minibüsün kadına çarptığı anlar kamerada

Arnavutköy'de minibüsün kadına çarptığı anlar kamerada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARNAVUTKÖY'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına minibüs çarptı.

ARNAVUTKÖY'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına minibüs çarptı. Kadın, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anı kameraya yansıdı.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde dün yolun karşısına geçmeye çalışan kadına, minibüs çarptı.Kazanın ardından kadının yardımına çevredekiler koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ismi öğrenilemeyen kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedbir amaçlı ambulansla hastaneye götürdü. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. 

    


- İstanbul
Arnavutköy'de minibüsün kadına çarptığı anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika... ARNAVUTKÖY'DE MİNİBÜSÜN KADINA ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA
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