Arnavutköy'de minibüste şoke eden görüntü

Arnavutköy'de tıklım tıklım minibüs yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy'de tıklım tıklım minibüs yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy'de bir minibüste cep telefonu kamerası ile çekilen görüntüler şok etti. Arnavutköy - Bolluca minibüsünde bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedilen görüntüde adeta üst üste seyahat eden vatandaşlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK