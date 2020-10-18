Arnavutköy'de minibüste şoke eden görüntü
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Arnavutköy'de minibüste şoke eden görüntü

18.10.2020 17:23 | Son Güncelleme: 18.10.2020 17:36

Arnavutköy'de tıklım tıklım minibüs yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy'de tıklım tıklım minibüs yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy'de bir minibüste cep telefonu kamerası ile çekilen görüntüler şok etti. Arnavutköy - Bolluca minibüsünde bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedilen görüntüde adeta üst üste seyahat eden vatandaşlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

-İHA-

Arnavutköy'de minibüste şoke eden görüntü
Arnavutköy'de minibüste şoke eden görüntü
Arnavutköy'de minibüste şoke eden görüntü
Arnavutköy'de minibüste şoke eden görüntü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK

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