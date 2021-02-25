Arnavutköy'de minibüslere denetim: fazla yolcular indirildi, şoförlere ceza kesildi
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Arnavutköy'de minibüslere denetim: fazla yolcular indirildi, şoförlere ceza kesildi

25.02.2021 09:56 | Son Güncelleme: 25.02.2021 10:05
Arnavutköy'de minibüslere denetim: fazla yolcular indirildi, şoförlere ceza kesildi

ARNAVUTKÖY'de koronarivüs denetimleri kapsamında durdurulan bir minibüste ayakta seyahat eden 10 yolcu indirildi.

ARNAVUTKÖY'de koronarivüs denetimleri kapsamında durdurulan bir minibüste ayakta seyahat eden 10 yolcu indirildi. Minibüs şoförüne koronavirüs tedbirlerine uymamaktan dolayı ceza kesildi. 

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, koronavirüs denetimleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik uygulama gerçekleştirdi. Trafik ekipleri tarafından durdurulan bir minibüste ayakta seyahat eden 10 kişi, dolmuştan indirildi. Dolmuş şoförüne cezai işlem uyguladı. 


Arnavutköy'de minibüslere denetim: fazla yolcular indirildi, şoförlere ceza kesildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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