ARNAVUTKÖY'DE MİNİBÜSLE KAMYONET KAVŞAKTA ÇARPIŞTI; KAZA ANI KAMERADA

ARNAVUTKÖY'DE MİNİBÜSLE KAMYONET KAVŞAKTA ÇARPIŞTI; KAZA ANI KAMERADATaylan ERGÜN / İSTANBUL DHA Arnavutköy'de minibüsle kamyonetin kavşakta çarpıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

ARNAVUTKÖY'DE MİNİBÜSLE KAMYONET KAVŞAKTA ÇARPIŞTI; KAZA ANI KAMERADA

Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA Arnavutköy'de minibüsle kamyonetin kavşakta çarpıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza salı sabahı Arnavutköy, Karlıbayır Mahallesi Kızılerik Sokak ile Selçuklu Caddesi'nin birleştiği kavşakta meydana geldi. Kızılerik Sokak'tan Selçuklu Caddesi'ne geçmek isteyen minibüs ile caddede giden kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç savrulurken araç sürücüleri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaşanan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Çevredeki esnaf ise, yaşanan kazaların önüne geçilebilmesi için önlem alınmasını istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı