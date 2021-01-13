Arnavutköy'de minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
13.01.2021 21:07 | Son Güncelleme: 13.01.2021 21:16
Arnavutköy'de kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Arnavutköy'de kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Arnavutköy Anadolu Mahallesi Tekinay Sokak'ta Maşallah S.'nin kullandığı motosiklet, Y. D.'nin idaresindeki minibüsle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Maşallah S., yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı, ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim Güney