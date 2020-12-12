Arnavutköy'de minibüse çarpmamak isterken takla attı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Arnavutköy'de minibüse çarpmamak isterken takla attı

12.12.2020 11:01 | Son Güncelleme: 12.12.2020 11:07
Arnavutköy'de minibüse çarpmamak isterken takla attı

ARNAVUTKÖY'de, sürücüsünün bir anda önüne çıkan minibüse çarpmamak için direksiyon kırdığı otomobil, refüje çarparak takla attı.

ARNAVUTKÖY'de, sürücüsünün bir anda önüne çıkan minibüse çarpmamak için direksiyon kırdığı otomobil, refüje çarparak takla attı. Sürücü çevredeki vatandaşlar tarafından otomobilden yaralı olarak çıkarıldı. 

Kaza, dün öğle saatlerinde Arnavutköy Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Selman Sacid Ertürk 34 ANM 429 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, sokak arasından caddeye çıkan minibüsü son anda fark etti. Selman Sacid Ertürk, minibüse çarpmamak için direksiyon kırdı. Bu sırada kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak takla attı. Çevredeki vatandaşlar aracın ön camını kırıp Ertürk'ü yaralı olarak çıkarttı. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesine götürüldü. Selman Sacid Ertürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.


Arnavutköy'de minibüse çarpmamak isterken takla attı
Arnavutköy'de minibüse çarpmamak isterken takla attı
Arnavutköy'de minibüse çarpmamak isterken takla attı
Arnavutköy'de minibüse çarpmamak isterken takla attı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Mersin'de yolcu minibüsü takla attı: 1 yaralı
Mersin'de yolcu minibüsü takla attı: 1 yaralı
Ağaçlara çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Ağaçlara çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Tunceli'de hafif ticari araca çarpan cip takla attı: 2 yaralı
Tunceli'de hafif ticari araca çarpan cip takla attı: 2 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Demet Akalın Caner Cindoruk Haluk Bilginer
Spor Neymar Okan Buruk Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Enner Valencia
Tüm Haberler Kız İlaç Ateş Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Arnavutköy'de minibüse çarpmamak isterken takla attı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 11:07:54. #1.14#
title