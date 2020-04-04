Arnavutköy'de minibüs denetimi KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Arnavutköy'de denetim yapan trafik polisleri, durdurdukları minibüs ve otobüslerde yüzde 50 kuralına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Arnavutköy'de denetim yapan trafik polisleri, durdurdukları minibüs ve otobüslerde yüzde 50 kuralına uyulup uyulmadığını kontrol etti. Minibüs ve otobüslerin içine giren polisler, hem vatandaşları hem de araç sürücülerini uyardı. Kurallara uymayan dolmuş şoförlerinden bazılarına da ceza yazdı.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, minibüslere ve belediye otobüslerine yönelik denetim yaptı. Denetimler sırasında ekip otosundan yapılan anonslarda vatandaşlar sosyal mesafenin korunması yönünde uyarıldı. Denetimlerde toplu taşımada yarı kapasite kuralına uymayan, ayakta yolcu taşıyan sürücülere, Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesine göre idari para cezası uygulandı. Denetim yapıldığını haber alan bazı dolmuşlar ise, bugün çalışmadıklarını söyleyerek duraktan yolcu almadılar. Denetimlerden dolayı oldukça memnun olduğunu söyleyen yolcular ise, sosyal mesafe kuralına mümkün olduğunca uymaya gayret ettiklerini ve trafik ekiplerinin denetimlerinin daha da sıklaşması gerektiğini belirttiler.

Kaynak: DHA