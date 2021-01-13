Minibüsün çarptığı atın imdadına vatandaşlar koştu

Arnavutköy'de minibüsün çarptığı bir atın yardımına vatandaşlar koştu. Mahalle sakinleri kazayla yere yığılan yaralı hayvanın üzerine üşümemesi için battaniye örttü.

İstanbul Arnavutköy'de yolcu taşımacılığı yapan 34 GA 5597 plakalı bir minibüs, ansızın ara sokaktan caddeye fırlayan ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan atın yardımına çevre sakinleri yetişti.

Arnavutköy Fatih Caddesi mevkiinde seyir halinde olan minibüs şoförü, son anda fark ettiği ata çarpmaktan kurtulamadı. Şoförün fren yapmasına rağmen çarptığı at, metrelerce uzağa fırlayarak kazada ağır yara aldı.

İlk incelemelere göre bacakları kırıldığı belirlenen atın üzerine mahalle sakinleri, evlerinden getirdikleri battaniyeyi örterek yardım etti. Yardımların ardından olay yerine gelen belediye ekipleri, tedavi için ağır yaralı atı veterinere götürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı