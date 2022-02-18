Arnavutköy'de mikserde kalan betonu yola döküp devam etti - Haberler
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Arnavutköy'de mikserde kalan betonu yola döküp devam etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Arnavutköy'de mikserde kalan betonu yola döküp devam etti

Arnavutköy'de beton mikseri kullanıcı, kalan betonu sokak arasında yola dökerek yoluna devam etti.

Arnavutköy'de beton mikseri kullanıcı, kalan betonu sokak arasında yola dökerek yoluna devam etti. Sürücünün yola beton döktüğü anlar kameraya yansıdı.

Arnavutköy Mutafa Kemal Paşa Mahallesi'nde seyir halinde olan bir beton mikseri içerisinde kalan betonu sokağın ortasına boşaltıp yoluna devam etti. Mikserin betonu boşalttığı anlar bir binanın güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken dökülen beton sonrasında sokak adeta kullanılamaz duruma geldi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kemal Paşa Mahallesi, Beton Mikseri, 3. Sayfa, Haberler

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