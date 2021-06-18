Arnavutköy'de merdivenden düşen yaşlı adam ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arnavutköy'de merdivenden düşen yaşlı adam ağır yaralandı

Arnavutköy'de merdivenden düşen yaşlı adam ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy'de merdivenden düşen yaşlı adam ağır yaralandı Arnavutköy'de dengesini kaybederek merdivenden düşen yaşlı adam ağır yaralandı Arnavutköy'de merdivenlerden yuvarlanarak kafasını kaldırım taşına çarpan yaşlı adam ağır yaralandı.

Arnavutköy'de merdivenden düşen yaşlı adam ağır yaralandı

Arnavutköy'de dengesini kaybederek merdivenden düşen yaşlı adam ağır yaralandı

İSTANBUL - Arnavutköy'de merdivenlerden yuvarlanarak kafasını kaldırım taşına çarpan yaşlı adam ağır yaralandı.

Olay, dün gece Arnavutköy Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Cemallettin D. arkadaşları ile alkol aldığı esnada dengesini kaybederek merdivenler aşağıya yuvarlandı. Merdivenden yuvarlanan ve kanlar içinde yerde yatan Cemallettin D. ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay esnasında orada bulunduklarını söyleyen vatandaşlar şahsın alkol aldığı esnada eşi ile tartışmaya başladığını ve tartışma sonrasında eşi tarafından itilerek düşürüldüğünü iddia etti. İddialar üzerinden inceleme başlatan Arnavutköy İlçe Emniyet ekipleri cadde üzerinde bulunan onlarca kamerayı inceleyerek şahsın itilmediğini dengesini kaybederek düştüğünü tespit etti. Yaralı adamın hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Arnavutköy'de merdivenden düşen yaşlı adam ağır yaralandı
Arnavutköy'de merdivenden düşen yaşlı adam ağır yaralandı
Arnavutköy'de merdivenden düşen yaşlı adam ağır yaralandı
Arnavutköy'de merdivenden düşen yaşlı adam ağır yaralandı
Arnavutköy'de merdivenden düşen yaşlı adam ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Boris Johnson Angela Merkel Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Emel Sayın Enis Arıkan
Spor Cristiano Şenol Güneş Yiğit Şardan Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Arnavutköy'de merdivenden düşen yaşlı adam ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 09:27:25. #1.16#

title