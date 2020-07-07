ARNAVUTKÖY'DE MERAK "SOSYAL MESAFEYİ" YOK ETTİ Arnavutköy'de oyun oynayan çocukların bir inşaat içinde çocuk cesedi gördüklerini söylemesi üzerine polis alarma geçti.

Arnavutköy'de oyun oynayan çocukların bir inşaat içinde çocuk cesedi gördüklerini söylemesi üzerine polis alarma geçti. Meraklı mahalleli sokağa dökülünce sosyal mesafe yok oldu, çok sayıda maskesiz kişi yan yana gelerek olan biteni izledi.

Olay, Yunus Emre Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan bir inşaat alanında oyun oynayan çocukların, bir kız çocuğuna ait ceset gördüklerini söylemeleri üzerine vatandaşlar polise haber verdi. Vatandaşlar inşaatın çevresinde toplanırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Bölgeye güvenlik şeridi çeken polis, inşaat içinde arama yaptı. Yapılan aramada herhangi bir cesede rastlanılmadı.

SOSYAL MESAFE YOK OLDUÖte yandan meraklı kalabalık sokağa inince sosyal mesafe kalmadı. Polisin inşaat içinde arama yaptığı sırada dışarıda toplanan maskesiz çok sayıda kişi çalışmaları film gibi izledi.

Kaynak: DHA