Arnavutköy'de marketleri soyan hırsızlar yakalandı
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Arnavutköy'de marketleri soyan hırsızlar yakalandı

Arnavutköy'de son zamanlarda market ve bakkallarda artan hırsızlık olaylarının üzerine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Güvenlik Büro Amirliği ilçede geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Arnavutköy'de marketleri soyan hırsızlar yakalandı
12.08.2020 10:29 | Son Güncelleme: 12.08.2020 10:32

Arnavutköy'de son zamanlarda market ve bakkallarda artan hırsızlık olaylarının üzerine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Güvenlik Büro Amirliği ilçede geniş kapsamlı çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalar sonrasında market ve bakkallara girerek sigara ve tekel ürünleri çalan hırsızlar yakalandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Arnavutköy'de son zamanlarda market ve bakkallardan sigara ve tekel ürünleri çalınmasıyla alakalı çok sayıda ihbar gelmesi üzerine Arnavutköy Emniyeti olayla alakalı geniş kapsamlı bir proje başlatarak incelemelere başladı. Güvenlik kamerası kayıtlarını tek tek izleyen Güvenlik Büro ekipleri sigara ve tekel ürünleri çalan hırsızların kimliklerini tespit etti. Kimlikleri tespit edilen hırsızların çaldıkları ürünleri daha sonra başka marketlere daha ucuz fiyatlara sattığı da öğrenildi.

Detaylı inceleme sonrası yapılan operasyonla tutuklandı

Ekiplerin detaylı incelemesi sonrasında kimlikleri tespit edilen hırsızlardan Yunus Akbaba dün öğlen saatlerinde polis ekipleri tarafından yakalanarak Yunus Emre Polis Merkezine getirildi. Polis merkezinde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Yunus Akbaba daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan Yunus Akbaba'nın market ve bakkallarda hırsızlık yaparken beraberinde olduğu tespit edilen 2 şahısın arama çalışmaları ise polis ekipleri tarafından devam ediyor.

Arnavutköy'de marketi aynı hırsızlar tarafından soyulan Maşallah Gökyüzü, " Sabah saatlerinde polisler zilime basarak bakkalımın soyulduğunu söylediler. Bakkala gelip baktığımda bakkalımın korkuluklarını çıkartıp içeriye girmişler ve içeride raflarda ne kadar sigara varsa poşetleyip sırt çantalarına yerleştirmişler. Sigaralardan sonra kasada olan bozuk paralarımı, yazar kasamı, pos cihazımı ve güvenlik kamerası monitörünü de çalmışlar. Yaklaşık olarak 10 bin TL'lik bi zararım var şuanda. Satan da cezasını kessin alanda cezasını çeksin sonuçta hepimiz esnafız dükkanımıza gelen ürünlerin nasıl bu kadar ucuz olduğunu sorgulamamız gerekir bence bu sigarayı çalan kadar alan esnafta suçludur" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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