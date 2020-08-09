Arnavutköy'de mangaldan tutuşan çatı alev alev yandı
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Arnavutköy'de mangaldan tutuşan çatı alev alev yandı

Arnavutköy'de mangaldan tutuşan çatı alev alev yandı Arnavutköy'de çatı katında yapılan mangaldan rüzgar nedeniyle savrulan küller, 4 katlı binanın çatısını tutuşturdu.

09.08.2020 19:39 | Son Güncelleme: 09.08.2020 19:43

Arnavutköy'de mangaldan tutuşan çatı alev alev yandı

İSTANBUL - Arnavutköy'de çatı katında yapılan mangaldan rüzgar nedeniyle savrulan küller, 4 katlı binanın çatısını tutuşturdu. Alev alev yanan çatıdaki aile kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken, yakın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Arnavutköy Türksoy Caddesi Onay Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli bir aile 4 katlı binanın çatı katında mangal yaktı. Rüzgar nedeniyle mangaldan savrulan küller çatının belirli noktalarını tutuşturmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın bütün çatı katını sararken, yangını gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevreden vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yapılan yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında alev alev yanan çatı itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan çatı mangal yakan aile ise sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Çatısı yanan binadaki bazı sakinlerinin ise duygulandığı görüldü.

Arnavutköy'de mangaldan tutuşan çatı alev alev yandı

Kaynak: İHA

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