Arnavutköy'de makas atarak ilerleyen otomobil kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arnavutköy'de makas atarak ilerleyen otomobil kamerada

Arnavutköy'de makas atarak ilerleyen otomobil kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy'de yoğun trafik arasında makas atarak ilerleyen otomobil cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy'de yoğun trafik arasında makas atarak ilerleyen otomobil cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultangazi - Arnavutköy yolunda dün akşam saatlerinde yoğun trafikten kaçmak isteyen bir otomobil sürücüsü makas atarak ilerlemeye başladı. Hem kendini hem de çevredeki sürücüleri tehlikeye sokan otomobil sürücüsünün o anları başka bir araçtaki vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dur ihbarına uymayıp kovalama sonucu yakalandı! Üzerinden çelik yelek çıkınca, 'Hasmım var' dedi
Dur ihbarına uymayıp kovalama sonucu yakalandı! Üzerinden çelik yelek çıkınca, "Hasmım var" dedi
Lüks otomobil yolda ilerlediği sırada alev topuna döndü
Lüks otomobil yolda ilerlediği sırada alev topuna döndü
Eşi 8 aylık hamileydi! Uzman Çavuş Ayhan Şahin, baba olmasına 1 ay kala kazada hayatını kaybetti
Eşi 8 aylık hamileydi! Uzman Çavuş Ayhan Şahin, baba olmasına 1 ay kala kazada hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Murat Kurum Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ajda Pekkan Acun Ilıcalı Müslüm Gürses İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Erol Bulut Salih Uçan Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Arnavutköy'de makas atarak ilerleyen otomobil kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 09:23:56. #1.14#

title