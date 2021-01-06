Arnavutköy'de makas atan minibüs kamerada
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Arnavutköy'de makas atan minibüs kamerada

06.01.2021 09:38 | Son Güncelleme: 06.01.2021 09:44
Arnavutköy'de makas atan minibüs kamerada

Arnavutköy'de trafikte sürekli makas atarak ilerleyen minibüs sürücüsü, hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı.

Arnavutköy'de trafikte sürekli makas atarak ilerleyen minibüs sürücüsü, hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı.  Sürekli şerit değiştiren minibüsü saniye saniye bir başka sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti. 

Sultangazi - Arnavutköy yolunda bir minibüs sürekli şerit değiştirerek makas attı. Diğer sürücüleri de tehlikeye atan sürücüyü bir başka sürücü saniye saniye kaydetti. Görüntülerde hızla ilerleyen minibüs makas atıyor. Kimi zaman en sol şeritten en sağ şeride kimi zaman da en sağ şeritten en sol şeride geçiyor. Görüntüyü çeken sürücü ise "İnsanların canını tehlikeye atıyor" diyerek duruma tepki gösteriyor.    

 


- İstanbul
Arnavutköy'de makas atan minibüs kamerada
Arnavutköy'de makas atan minibüs kamerada
Arnavutköy'de makas atan minibüs kamerada
Arnavutköy'de makas atan minibüs kamerada
Arnavutköy'de makas atan minibüs kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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