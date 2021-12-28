ARNAVUTKÖY'DE MAHALLELİNİN TOZ İSYANI: DIŞARIYA ÇIKAMIYORUZ

Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi'nde faaliyet gösteren hazır beton fabrikasından çıkan toz yüzünden çevredeki evlerde, kapı ve pencereler açılamaz hale geldi. 18 sene önce kurulan fabrikanın tozu, sağlığı olumsuz etkilediği ifade edildi. 24 saat çalışılan fabrikadan çıkan toz nedeniyle; çatılar, otomobiller, pencereler örtü altında kaldı. Beton fabrikasının olumsuz etkileri yüzünden kimi vatandaşlar evini terk edip mahalleden ayrılırken kimisi de evini satılığa çıkardı. Bir an önce duruma çözüm bulunmasını isteyen mahalle sakinleri, Arnavutköy Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine defalarca kez şikayet ettikleri halde fabrika hakkında hiçbir işlem yapılmadığını ileri sürdü. Mahalle sakinleri, fabrikanın, yerleşim yerinden uzak bir yere taşınmasını ya da kapatılmasını istiyor.

"ARTIK EVİMİZDE HUZURUMUZ YOK"

"BU TOZ DEĞİL ÇİMENTO"

"BURANIN KALDIRILMASINI İSTİYORUM"

Mahalle sakini Sibel Kalyancı ise, "Ben buranın kaldırılmasını istiyorum. Belediyeden kimse bize yardım etmedi. Belediye bize neden buradan daire aldığımızı soruyor. Bu izni veren belediye bunu kaldırmayan da belediye. Evime su basar diye camlarımı yıkayamıyorum. Ne yapacağız bilmiyorum" şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet