ARNAVUTKÖY'DE MAHALLELİ SOKAK HAYVANLARI İÇİN MAMA DAĞITTI

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da hayatı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı sokak hayvanlarının yiyecek bulmasını da zorlaştırıyor. Hayvanların özellikle soğuk havalarda aç kalması donarak ölmelerine neden olabiliyor. Bu nedenle Arnavutköy'deki mahalle sakinleri sokak hayvanları için kuru mama dağıttı.

İstanbul'da günlerdir etkili olan kar yağışı sokak hayvanlarını da etkiledi. Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorlandı. Özellikle ormanlık alanlarda bulunan sokak hayvanları donarak ölme noktasına geldi. Arnavutköy Pirinçli Köyü'ndeki mahalle sakinleri sokak hayvanları için mama dağıttı.

SOKAK HAYVANLARI DA HİPOTERMİ OLABİLİR

Sokak hayvanlarını besleyenlerden Yener İşletge, Sokak hayvanları uzun bir süre beslenmezlerse donarak ölüyorlar. Ben de sokak hayvanlarını beslemeye çıktım. Hatta zayıf olan hayvan gördüğüm zaman özellikle dikkat ediyorum. Benim bu beslemeyi yapmam için kar yağmasına gerek yok. Çünkü ben her zaman sokak hayvanlarını bu şekilde besliyorum. Şu an köpeklerin araçların peşine düşmelerinden anlıyoruz ki bu hayvanlar aç ve beslenmeleri gerek. Özellikle bu zamanlarda herkes evinde artan ekmek ya da yiyecekleri bu canlılara vermeli. Hava soğukluğu nedeniyle bizim nasıl hipotermi olma ihtimalimiz varsa sokak hayvanları da hipotermi olabilir. Bugün yol boyunca bütün hayvanları besliyorum. Kuş ve kargalara da ekmek parçalarını atıyorum. Bu vicdan işi. Normal şartlarda vicdanı olan herkesin yapması gereken bir şey dedi.