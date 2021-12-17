Arnavutköy'de lodosta çatısı zarar gören okulu bu kez de su bastı - Haberler
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Arnavutköy'de lodosta çatısı zarar gören okulu bu kez de su bastı

Arnavutköy'de lodosta çatısı zarar gören okulu bu kez de su bastı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy'de şiddetli lodosta çatısı zarar gören okulu, bu kez de su bastı.

Arnavutköy'de şiddetli lodosta çatısı zarar gören okulu, bu kez de su bastı. Günlerdir etkili olan yağış nedeniyle sınıflara giren sular, öğrencilere ve öğretmenlere zor anlar yaşattı.

Arnavutköy'da iki hafta önce etkili olan lodos, Örfi Çetinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çatısında hasara yol açtı. Lodos nedeniyle okulun çatısındaki kiremitleri uçtu, yalıtım malzemesi hasar gördü. İlçede son günlerde etkili olan yağmur nedeniyle bu kez de okulu su bastı. Birçok sınıfa kadar ulaşan yağmur suları, bilgisayar laboratuvarında da hasara neden oldu. Bazı sınıflarda tavandan su damlayan noktalara kovalar konulduğu görüldü. Sınıflarda oluşan su birikintileri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yetkililer, çatıda oluşan hasarın onarılması için çalışma başlattı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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