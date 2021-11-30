Arnavutköy'de lodosta çatısı uçan evler drone ile görüntülendi - Haberler
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Arnavutköy'de lodosta çatısı uçan evler drone ile görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Arnavutköy'de lodosta çatısı uçan evler drone ile görüntülendi

Arnavutköy'de fırtınanın etkisiyle iki binanın çatısı uçmuştu.

Arnavutköy'de fırtınanın etkisiyle iki binanın çatısı uçmuştu. Son hali drone ile görüntülenen dairelerin savaş alanına döndüğü görüldü.

Arnavutköy'de fırtınanın etkisiyle iki binanın çatısı uçmuştu. Şiddetli lodosun etkisiyle hasar gören evler drone ile görüntülendi. Görüntülerde hasarın boyutu ortaya çıktı, çatı ve çatıdan kopan parçaların dairelerin içini adeta savaş alanına çevirdiği görüldü. - İSTANBUL

Arnavutköy'de lodosta çatısı uçan evler drone ile görüntülendi

Arnavutköy'de lodosta çatısı uçan evler drone ile görüntülendi

Arnavutköy'de lodosta çatısı uçan evler drone ile görüntülendi

Arnavutköy'de lodosta çatısı uçan evler drone ile görüntülendi

Arnavutköy'de lodosta çatısı uçan evler drone ile görüntülendi

Arnavutköy'de lodosta çatısı uçan evler drone ile görüntülendi

Arnavutköy'de lodosta çatısı uçan evler drone ile görüntülendi

Arnavutköy'de lodosta çatısı uçan evler drone ile görüntülendi

Lodos sırasında uçan çatı karşı binanın dairesinin içine girdi

Lodos sırasında uçan çatı karşı binanın dairesinin içine girdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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