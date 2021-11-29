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Arnavutköy'de lodos çatıyı uçurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Arnavutköy'de lodos çatıyı uçurdu

Arnavutköy'de bir binanın çatısı lodos nedeniyle uçtu.

İSTANBUL (İHA) - Arnavutköy'de bir binanın çatısı lodos nedeniyle uçtu. Tonlarca ağırlıktaki demir çatının sokağa uçmasıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay anı kameralara da yansıdı.

Olay, Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Öğünç Sokakta meydana geldi. Meteorolojinin uyarıları sonrası İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle Arnavutköy'de bir binanın tonlarca ağırlıktaki çatısı uçtu. Çatının sokağa düşme anı cep telefonu kameraları ile kaydedilirken olayda şans eseri yaralanan olmadı. - İSTANBUL

Arnavutköy'de lodos çatıyı uçurdu

Arnavutköy'de lodos çatıyı uçurdu

Arnavutköy'de lodos çatıyı uçurdu

Arnavutköy'de lodos çatıyı uçurdu

Arnavutköy'de lodos çatıyı uçurdu

Arnavutköy'de lodos çatıyı uçurdu

Arnavutköy'de lodos çatıyı uçurdu

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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