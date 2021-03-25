ARNAVUTKÖY'DE LEYLEKLERE KAR SÜRPRİZİ
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ARNAVUTKÖY'DE LEYLEKLERE KAR SÜRPRİZİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Taylan Ergün / İSTANBUL DHABaharın müjdeleyicisi olarak bilinen ve her yıl mart ayının sonuna doğru İstanbul'a giriş yapan leylekler, kar sürprizi ile karşılaştılar.

Taylan Ergün/ İSTANBUL DHA

Baharın müjdeleyicisi olarak bilinen ve her yıl mart ayının sonuna doğru İstanbul'a giriş yapan leylekler, kar sürprizi ile karşılaştılar.

Avrupa'nın kuzeyine göç etmek için uzun bir yolculuk yaptıkları değerlendirilen İstanbul'a ulaşan leylekler, bu sabah erken saatlerde bastıran kar yağışı ile sürpriz yaşadı. Arnavutköy'de çayırlarda konaklayan ve devam edecek uzun yolculukları öncesinde dinlenip beslenen leylek sürüsü kameraya yansıdı.

ARNAVUTKÖY'DE LEYLEKLERE KAR SÜRPRİZİ
ARNAVUTKÖY'DE LEYLEKLERE KAR SÜRPRİZİ
ARNAVUTKÖY'DE LEYLEKLERE KAR SÜRPRİZİ
ARNAVUTKÖY'DE LEYLEKLERE KAR SÜRPRİZİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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