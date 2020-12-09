Arnavutköy'de kürtaj yapılan eve baskın
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Arnavutköy'de kürtaj yapılan eve baskın

09.12.2020 17:10 | Son Güncelleme: 09.12.2020 17:18
Arnavutköy'de kürtaj yapılan eve baskın

ARNAVUTKÖY'de yasadışı olarak kürtaj yapıldığı iddia edilen bir apartman dairesine baskın yapıldı.

ARNAVUTKÖY'de yasadışı olarak kürtaj yapıldığı iddia edilen bir apartman dairesine baskın yapıldı. Suriye uyruklu 2 kişinin gözaltına alındığı baskında kürtaj işlemlerinde kullanılan çok sayıda malzemenin yanı sıra görüntüleme cihazları ele geçirildi.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi Kıymetli Sokak'taki 4 katlı bir binanın çatı katına her gün onlarca Suriye uyruklu kadının giriş çıkış yaptığını fark eden sokak sakinlerinin şikayetleri üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, savcılığın talimatıyla çatı katındaki daireye baskın düzenledi. Polis ekipleri daire içinde çok sayıda sağlık malzemesi, görüntüleme cihazları ve kürtaj esnasında kullanılan tıbbi cihazlar ele geçirdi. Evde bulunan Suriye uyruklu karı koca ise gözaltına alındı. Oturum izni bulunmayan H.A ve M.A.Ş.'nin sınır dışı edileceği öğrenildi. Öte yandan, her gün onlarca kadının binaya giriş yaptığını söyleyen mahalle sakinleri konu ile ilgili defalarca şikayette bulunduklarını ifade ettiler.


- İstanbul
Arnavutköy'de kürtaj yapılan eve baskın
Arnavutköy'de kürtaj yapılan eve baskın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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