Arnavutköy'de kumaş fabrikasında yangın
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Arnavutköy'de kumaş fabrikasında yangın

Arnavutköy'de kumaş fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

02.01.2020 00:00 | Son Güncelleme: 02.01.2020 00:00
Arnavutköy'de kumaş fabrikasında yangın

'de kumaş fabrikasında çıkan yangın, ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hadımköy Mahallesi'ndeki Atatürk Sanayi Bölgesi'nde bulunan 4 katlı kumaş fabrikasının zemin katındaki iplik bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü. ekiplerince fabrikada soğutma çalışması ve duman tahliyesi de yapıldı.

Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

Kaynak: AA
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