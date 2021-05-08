Arnavutköy'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 2 iş yeri mühürlendi
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Arnavutköy'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 2 iş yeri mühürlendi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İş yerlerindeki 21 kişiye ise toplam 72 bin 660 lira para cezası kesildi İSTANBUL (AA) – Arnavutköy'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayıp faaliyet gösteren kıraathane ve dernek mühürlendi.

İş yerlerindeki 21 kişiye ise toplam 72 bin 660 lira para cezası kesildi

İSTANBUL (AA) – Arnavutköy'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayıp faaliyet gösteren kıraathane ve dernek mühürlendi.

Arnavutköy'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 2 iş yeri mühürlendi
Arnavutköy'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 2 iş yeri mühürlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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