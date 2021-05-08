Arnavutköy'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 2 iş yeri mühürlendi

İş yerlerindeki 21 kişiye ise toplam 72 bin 660 lira para cezası kesildi İSTANBUL (AA) – Arnavutköy'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayıp faaliyet gösteren kıraathane ve dernek mühürlendi.