ARNAVUTKÖY'DE KORKU SAÇAN SALDIRGAN YAKALANDI (1)
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ARNAVUTKÖY'DE KORKU SAÇAN SALDIRGAN YAKALANDI (1)

ARNAVUTKÖY'de 2 kişiyi öldüren saldırgan 6 ay sonra ortaya çıkıp bir kişiyi daha vurmuştu.

ARNAVUTKÖY'DE KORKU SAÇAN SALDIRGAN YAKALANDI (1)
20.08.2020 12:19 | Son Güncelleme: 20.08.2020 13:17

 ARNAVUTKÖY'de 2 kişiyi öldüren saldırgan 6 ay sonra ortaya çıkıp bir kişiyi daha vurmuştu. Saldırı sonrası tekrar kaçan kişi, polisin çalışması sonucu yakalandı.

Arnavutköy'de, eşi Aynur Yünkutay ve Murat Olgun'u silahla vurarak öldüren İbrahim Yünkutay, 6 aydır aranırken geçtiğimiz ay tekrar ortaya çıktı. Bu kez Muhittin Çiçek'i silahla vurarak yaralayan İbrahim Yünkutay yine kayıplara karıştı.Polis yaklaşık 7 aydır aradığı İbrahim Yünkutay yakaladı. Gözaltına alınan Yünkutay'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

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