ARNAVUTKÖY'DE KORKU DOLU ANLAR
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ARNAVUTKÖY'DE KORKU DOLU ANLAR

Arnavutköy'de elektrik direğinde meydana gelen patlama mahalle sakinlerine korlu dolu anlar yaşattı.

ARNAVUTKÖY'DE KORKU DOLU ANLAR
19.05.2020 01:28 | Son Güncelleme: 19.05.2020 01:28

Arnavutköy'de elektrik direğinde meydana gelen patlama mahalle sakinlerine korlu dolu anlar yaşattı. Dakikalarca süren patlama sonrasında çıkan yangın itfaiye ve elektrik ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Atatürk Mahallesi, İlbey Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir elektrik direğinden henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı patlama yaşandı. Mahallede korkuya neden olan patlama dakikalarca sürdü. Patlama sonrasında ise elektrik direğinde yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye, polis ve elektrik ekipleri sevk edildi. Polis, vatandaşları bölgeden uzaklaştırırken itfaiye ve elektrik ekipleri patlamaya ve yangına müdahale etti. Yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, büyük bir gürültüyle patlayan elektrik direğinden çıkan kıvılcımlar geceyi aydınlatıyor.

Kaynak: DHA

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